Der breit angelegte Pfund Sterling (GBP)-Index der Bank of England ist wieder auf dem Weg, das Juli-Hoch bei etwa 84,65 anzugreifen, so ING Devisenstratege Chris Turner. 1,3300/3330 ist das nächste kurzfristige Ziel für GBP/USD "Dies sind die höchsten Niveaus seit dem Brexit-Votum im Juni 2016. Das Unbehagen in der Eurozone und nun auch in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...