Die Aktie von Super Micro Computer befindet sich in dieser Woche im freien Fall. Nachdem am Dienstag Hindenburg Research einen kritischen Bericht veröffentlicht hatte, in dem von "auffälligen buchhalterischen Warnsignalen" die Rede war, verschob die KI-Firma zwei Tage später die Veröffentlichung ihres Jahresberichtes. Nicht nur news-, sondern auch charttechnisch sieht es jetzt übel aus.

