Umsatz- und Gewinnsteigerung

Die Fielmann Group hat im ersten Halbjahr 2024 bemerkenswerte Erfolge verzeichnet. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 0,97 Milliarden Euro auf 1,08 Milliarden Euro, was einem Plus von elf Prozent entspricht. Auch der Gewinn konnte deutlich gesteigert werden und erreichte 86 Millionen Euro, ein Anstieg von 16 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Zahlen der verkauften Brillen wider; Fielmann konnte den Absatz um drei Prozent auf rund 4,5 Millionen Brillen erhöhen. Besonders hervorzuheben ist die Verbesserung der EBITDA-Marge von 21,2 auf 21,7 Prozent, was die Effizienz des Unternehmens weiter unterstreicht.

Internationale Expansion und Zukunftsaussichten

Im Rahmen der Vision 2025 setzt die Fielmann Group ihre internationale Expansion konsequent fort. Ein [...]

