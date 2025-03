München (ots) -Unterföhring, 7. März 2025. Joko Winterscheidt und "Wer stiehlt mir die Show?" begeistern auch 2025. Am vergangenen Sonntag fiel der Startschuss für die neunte Staffel - und Fielmann mischt bereits zum vierten Mal mit einer Werbeform der besonderen Art mit. Seven.One AdFactory, der Kreativvermarkter von Seven.One Media, hat gemeinsam mit Mediaagentur Zenith und der Special Ads Unit Publicis Media Unlimited die Special-Ad-Werbeform Cut-In weiterentwickelt und mit dem "Vision Cut-In" eine innovative, für Fielmann maßgeschneiderte Variante geschaffen. Das Ergebnis: eine smarte, kreative Markeninszenierung, die auffällt, ohne das Seh-Erlebnis zu unterbrechen. Statt klassischer Werbeeinblendungen erleben die Zuschauer:innen die Show für kurze Momente durch verschiedene Brillenmodelle - inspiriert von Joko Winterscheidts Brillenauswahl in jeder Staffel.Michael Stix, Chief Sales Officer DACH und Geschäftsführer Seven.One Media: "Jede unserer Shows lebt von Elementen mit hohem Wiedererkennungswert. Bei 'Wer stiehlt mir die Show?' haben unsere Kreativen genau dies aufgegriffen und die Brille des Moderators als Anknüpfungspunkt für native Markeninszenierung nutzen können - mit messbarem Erfolg für Werbeerinnerung und Markensympathie! Und mit unserem ganzheitlichen Total-Video-Ansatz haben wir nicht nur im TV, sondern auch auf unserem Superstreamer Joyn maximale Aufmerksamkeit erzielt."Die Begleitstudie von Seven.One Media bestätigt die Wirkung der Kampagne: Die Werbeerinnerung der Vision Cut-In Seher:innen stieg um 59 Prozent. Auch die Markensympathie profitiert deutlich: 71 Prozent der Show-Seher:innen finden Fielmann (sehr) sympathisch - deutlich mehr als in der Gruppe der Nicht-Seher:innen. Besonders herausragend ist die Wirkung bei den Cut-In Erinnerer:innen: Mit 75 Prozent Likeability zeigen sie die höchste Markenaffinität. Die Zuschauer:innen-Bewertung bestätigt den Erfolg der Werbeform: Zwei Drittel bewerten das Cut-In mit "sehr gut" oder "gut".Patrick Schubring, Teamlead Media bei Fielmann: "Die Zahlen sprechen für sich. Aber nicht nur das: Bei 'Wer stiehlt mir die Show?' wird Individualität großgeschrieben - genau wie bei uns. Wir möchten unsere Vision von Individualität weiter erlebbar machen. Nach dem großen Erfolg der Kampagne im letzten Jahr setzen wir auch 2025 wieder auf das Format in Kombination mit kreativer Werbung!"Pressekontakt:Kristina SchreiberSenior PR Managerin / Business CommunicationsSeven.One Entertainment GroupMobile: +49 (0) 89 95 07 2410email: Kristina.Schreiber@seven.oneMedienallee 7, 85774 Unterföhringwww.seven.oneOriginal-Content von: SevenOne Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42713/5985853