DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Nvidia nach Zahlen und Ausblick unter Druck

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen ist die Wall Street am Donnerstag in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,3 Prozent auf 41.217 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,5 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite rückt um 0,9 Prozent vor.

Im Fokus steht vor allem der Technologiesektor nach den Quartalszahlen von Nvidia, die besser als erwartet ausfielen, wobei sich Umsatz und Gewinn jeweils mehr als verdoppelten. Allerdings konnte der Ausblick nicht überzeugen. Dies betraf sowohl die Umsatzprognose als auch den Ausblick auf die Bruttomarge. Die Prognosen zeigten außerdem eine Verlangsamung des Wachstums gegenüber den Vorquartalen, heißt es. Auch wird die neue Chip-Generation ("Blackwell") ein Quartal später als geplant in Serie gehen. Dies drückt die Nvidia-Aktie um 2,1 Prozent ins Minus. Der Subindex der Halbleiter im S&P-500 reduziert sich um 0,4 Prozent.

Der Rückgang der Nvidia-Aktie stellt eine mögliche Kaufgelegenheit für Investoren dar, da der Hersteller von Chips für Künstliche Intelligenz (KI) weiterhin über den Prognosen der Analysten wachsen dürfte, sagt Scope Markets-Chefanalyst Joshua Mahony. Die Ergebnisse für das zweite Quartal und die Prognosen für das laufende Quartal übertrafen die Schätzungen auf breiter Front, so Mahony, konnten aber die optimistischsten Erwartungen nicht erfüllen. Dies habe den Kursrückgang ausgelöst.

Warten auf Preisdaten am Freitag

Der Fokus des Marktes richte sich nach den Zahlen von Nvidia nun wieder verstärkt auf die US-Konjunkturdaten und deren Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank, heißt es im Handel. Spannend dürfte es aber erst am Freitag werden. Dann steht der PCE-Deflator der US-Konsumausgaben im August auf dem Programm.

Die am Berichtstag veröffentlichten Daten setzen keine Impulse. Das Wirtschaftswachstum in den USA ist im zweiten Quartal etwas höher gewesen als bisher angenommen. So stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal mit einer aufs Jahr hochgerechneten Rate von 3,0 Prozent. In erster Lesung war ein Zuwachs von 2,8 Prozent gemeldet worden. Nahezu eine Punktlandung zeigten dagegen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Im Vergleich zur Vorwoche fielen sie um 2.000 auf 231.000. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 230.000 vorhergesagt

Dollar-Erholung geht weiter - Ölpreise stabilisiert

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne noch leicht aus und setzt damit die jüngste Erholung fort, nachdem er zuletzt auf den tiefsten Stand seit 13 Monaten gefallen war. Der Markt schaue auf die US-Daten und deren mögliche Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank, heißt es. Für den Dollar-Index geht es um 0,3 Prozent nach oben.

Die Ölpreise legen nach den jüngsten Abgaben kräftig zu. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 2,3 Prozent. Die besser als erwartet ausgefallenen BIP-Daten treiben dabei die Preise an, da dies auf eine höhere Energienachfrage hinweist, heißt es.

Der Goldpreis steigt um 0,3 Prozent auf 2.513 Dollar. Das Edelmetall habe einen Großteil der Woche mit einer Konsolidierung um die Marke von 2.550 Dollar verbracht, heißt es. Die relativ gedämpfte Preisentwicklung dürfte sich bis zum US-Arbeitsmarktbericht am 5. September fortsetzen, so Michael Brown, Senior Research Strategist bei Pepperstone.

Salesforce nach Zahlen gesucht HP-Aktie fällt

Positiv kommen die Zahlen von Salesforce an. Umsatz, Gewinn und operative Marge des SAP-Konkurrenten übertrafen die Erwartungen. Zudem hob das Unternehmen den Ausblick an. Die Aktie verbessert sich um 0,2 Prozent. HP hat im dritten Quartal zwar den Umsatz etwas stärker gesteigert als erwartet, doch ging der Gewinn zurück und verfehlte die Konsensschätzung. Die Aktie fällt um 0,3 Prozent.

Crowdstrike steigen um 5,0 Prozent. Das Unternehmen verdiente zwar in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr als erwartet, senkte aber seine Jahresziele und gab einen pessimistischen Ausblick auf das laufende Quartal.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 41.217,05 +0,3% 125,63 +9,4% S&P-500 5.619,12 +0,5% 26,94 +17,8% Nasdaq-Comp. 17.709,85 +0,9% 153,82 +18,0% Nasdaq-100 19.533,98 +0,9% 183,20 +16,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,89 +3,0 3,87 -52,5 5 Jahre 3,67 +0,8 3,67 -32,7 7 Jahre 3,77 +3,5 3,73 -20,5 10 Jahre 3,87 +3,2 3,84 -1,2 30 Jahre 4,15 +2,7 4,13 18,3 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:50 Uhr Mi, 17:11 % YTD EUR/USD 1,1079 -0,4% 1,1166 1,1127 +0,3% EUR/JPY 161,09 +0,3% 161,72 160,85 +3,5% EUR/CHF 0,9386 +0,2% 0,9466 0,9374 +1,2% EUR/GBP 0,8423 -0,1% 0,8463 0,8424 -2,9% USD/JPY 145,40 +0,6% 144,84 144,55 +3,2% GBP/USD 1,3155 -0,3% 1,3194 1,3208 +3,4% USD/CNH (Offshore) 7,0970 -0,5% 7,1243 7,1275 -0,4% Bitcoin BTC/USD 60.409,80 +2,2% 63.182,35 58.888,20 +38,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,22 74,52 +2,3% +1,70 +7,4% Brent/ICE 79,70 78,65 +1,3% +1,05 +5,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,15 38,30 -0,4% -0,15 +17,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.512,75 2.504,51 +0,3% +8,24 +21,8% Silber (Spot) 29,25 29,13 +0,4% +0,13 +23,0% Platin (Spot) 939,88 934,00 +0,6% +5,88 -5,3% Kupfer-Future 4,12 4,15 -0,6% -0,03 +4,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

