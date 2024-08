Unterföhring (ots) -29. August 2024. Von wegen dunkle Jahreszeit. ProSieben hellt den Winter auf. Wie? ProSieben verdoppelt im Winter "TV total". Zusätzlich zu "TV total" am Mittwoch zeigt ProSieben jede Woche an einem weiteren Abend eine Sonderausgabe "TV total". Natürlich um 20:15 Uhr. Natürlich mit Spaß. Natürlich mit Sebastian Pufpaff.Sebastian Pufpaff, doppelt überwältigt: "Zwei Mal Prime Time. Zwei Mal ProSieben. Einmal klassisches 'TV total', einmal neu. 'TV total' bekommt quasi ein Geschwisterchen, natürlich mit dem Charme, Witz und Humor von 'TV total'. Aber eben neu und anders."ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Total lustig. Total eigen. Total mettbrötchenfrei. Mit Sebastian Pufpaff ist 'TV total' so erfolgreich, wie die Show viele Jahre zuvor nicht mehr war. 'TV total' liegt mit 13,1 Prozent Marktanteil in 2024 deutlich über dem ProSieben-Senderschnitt (Zuschauer 14-49) - und ist sehr regelmäßig Marktführer in der Prime Time am Mittwoch. Was ist da naheliegender, als Sebastian Pufpaff im Winter für den Winter einen zweiten Abend freizuräumen?"Good to know:Ehre wem Ehre gebührt. "TV total" hat 2024 einen Marktanteil von 13,1 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (Durchschnitt, Z. 14- 49 J.). Die erfolgreichste Ausgabe des Jahres sehen 3,1 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.)."TV total" am Mittwoch und die Sonderausgaben "TV total" werden produziert von Brainpool.Mehr "TV total" - mehr Spaß.Am Samstag zeigt ProSieben 120 Minuten "TV total XXL" aus der Lanxess Arena in Köln. Zu Gast sind Roland Kaiser, Bausa, Electric Callboy und XXL-Überraschungen. WeLove Übergrößen. We Love TVtotalXXL.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 26.08.2024"TV total" mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben.Pressekontakt:Nathalie GalinaUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: presse.prosieben.deOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5853653