Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US83558L2043 Sonoma Pharmaceuticals Inc. 29.08.2024 US83558L3033 Sonoma Pharmaceuticals Inc. 30.08.2024 Tausch 20:1

CA05353D1033 Avant Brands Inc. 29.08.2024 CA05353D2023 Avant Brands Inc. 30.08.2024 Tausch 30:1

© 2024 Xetra Newsboard