DEAG im 1. Halbjahr 2024 mit positiver Geschäftsentwicklung in herausforderndem Umfeld

Umsatz gegenüber Vorjahr um 8,2 % auf rd. 133 Mio. Euro gesteigert

EBITDA bei 3,1 Mio. Euro im Bereich der Planungen

Ticket-Nachfrage für Events im 2. Halbjahr auf hohem Niveau

M&A-Aktivitäten deutlich intensiviert; weitere Akquisitionen im 2. Halbjahr geplant

Trotz Herausforderungen weitere Umsatzsteigerung im Gesamtjahr erwartet, EBITDA mindestens auf Vorjahresniveau geplant

Berlin, 29. August 2024 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") konnte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnen - trotz eines schwachen gesamtwirtschaftlichen Umfelds in Europa, einer gravierenden Marktbereinigung im Bereich Festivals und Open Airs, witterungsbedingter Event-Einschränkungen und signifikanter Investitionen in die Strukturen der DEAG und das weitere Wachstum.

Der Umsatz im Berichtszeitraum stieg um 8,2 % von 122,7 Mio. Euro auf 132,7 Mio. Euro. Das EBITDA bewegte sich mit 3,1 Mio. Euro (Vj. 5,1 Mio. Euro) weitestgehend im Rahmen der Planungen. Hierin sind Aufwendungen im Zusammenhang mit dem im ersten Halbjahr 2024 vorgenommenen Vorstandsumbau und Integrationskosten für übernommene Unternehmen bereits enthalten. Zudem wurden vom Vorstand Investitionen für das künftige organische und anorganische Unternehmenswachstum im Bereich Digitalisierung und Modernisierung der IT-Infrastruktur der DEAG, insbesondere auch im gesamten Bereich Ticketing, ausgelöst und in der Berichtsperiode berücksichtigt. Das um Einmaleffekte bereinigte adjusted EBITDA lag bei mehr als 4 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr erwartet die DEAG ein EBITDA, das sich trotz der beschriebenen Herausforderungen und zusätzlicher Aufwendungen für die ESG-Berichterstattung mindestens auf Vorjahresniveau bewegen wird. Beim Umsatz ist für das Gesamtjahr 2024 eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr geplant. Die hohe Veranstaltungsdichte in den kommenden Quartalen manifestiert sich auch in Vertragsverbindlichkeiten, die zum 30. Juni 2024 mit 103 Mio. Euro um nahezu 50 % über dem Wert von 69 Mio. Euro ein Jahr zuvor lagen.

In Deutschland war die Berichtsperiode von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung und von zurückhaltenden privaten Konsumausgaben geprägt. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Juni und Juli als internationales, sehr medienstarkes und erfolgreiches Ereignis zog zudem enorme Aufmerksamkeit auf sich und sorgte dafür, dass die Nachfrage nach anderen Freizeit- und Unterhaltungsangeboten während der Turnierphase zurückging. Europaweit ist zudem eine Marktbereinigung im Festival- und Open-Air-Markt zu beobachten, die hunderte Festivals zur Aufgabe zwang. Die Festivals der DEAG - insbesondere im Bereich EDM - haben sich jedoch sehr gut am Markt behauptet. Darüber hinaus kam es im Sommer, in den jährlich die wichtige Festival-Saison der DEAG fällt, in ganz Deutschland sowie weiten Teilen Europas zu starken Regenfällen und Unwettern, sodass zahlreiche Events aufgrund der Wetterbedingungen komplett abgesagt werden mussten oder nur mit geringerer Kapazitätsauslastung veranstaltet werden konnten. Auch einige Veranstaltungen der DEAG waren hiervon im zweiten Quartal betroffen und konnten aus dem Grund nicht das übliche Niveau erreichen. Hierdurch wurden Umsätze in signifikantem Umfang reduziert, die Aufwendungen der versicherten Veranstaltungen fielen jedoch in voller Höhe an. Dessen ungeachtet hat die DEAG ihren Umsatz gesteigert, ihre eigenen Event-Formate weiter ausgebaut, ihre Buy-&-Build-Strategie erfolgreich fortgesetzt und ein starkes Ticketing-Geschäft verzeichnet. Entsprechend optimistisch blickt die Gesellschaft mit einer hohen Veranstaltungsdichte auf das zweite Halbjahr 2024. Mit einer hohen verfügbaren Liquidität von 97 Mio. Euro zum Ende des ersten Halbjahres 2024 verfügt die DEAG über eine solide Finanzbasis für eine erfolgreiche, expansive Entwicklung.

Nach dem Markteinstieg in Spanien im vierten Quartal 2023 setzte die DEAG ihren internationalen Wachstumskurs auch in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 fort und akquirierte drei Unternehmen. Der Bereich Festivals wurde durch die mehrheitliche Übernahme der black mamba Event & Marketing GmbH weiter gestärkt. Das Unternehmen veranstaltet unter anderem das "Sputnik Spring Break", eines der größten Open-Air-Festivals in Ostdeutschland. Zudem wurden in Großbritannien die führende Position im Bereich Spoken Word & Literary Events durch die Akquisition von "How to Academy" ausgebaut und die Aktivitäten im Live-Entertainment durch die Übernahme des Event-Veranstalters "ShowPlanr" erweitert. Darüber hinaus wurde mit einer Investition in District Live, der auf Hip-Hop spezialisierten Booking-Division der DEAG, das Kompetenzzentrum im Bereich Hip-Hop erheblich ausgebaut und gestärkt. Die DEAG plant auch im weiteren Jahresverlauf ihre M&A-Aktivitäten auszuweiten und befindet sich derzeit mit aussichtsreichen Unternehmen in Gesprächen. Ein Fokus liegt dabei auf dem Bereich Ticketing sowie der weiteren Expansion ins europäische Ausland.

Die DEAG strebt auch 2024 an, rund die Hälfte ihres Konzernumsatzes mit eigenen Veranstaltungsformaten zu erzielen, für die ein immer größerer Anteil an Tickets über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen myticket .de , myticket.at , myticket.co.uk , gigantic.com und tickets.ie verkauft wird. Per Ende Juni 2024 stieg die Anzahl an verkauften Tickets für Konzerte und Events in den Jahren 2024 und 2025 um 18 % auf 5,8 Mio. Für das Gesamtjahr wird ein Anstieg auf etwa 11 Mio. Tickets erwartet, nachdem 2023 über 10 Mio. Tickets verkauft worden sind.

Im ersten Halbjahr veranstaltete die DEAG eine Vielzahl an Konzerten und Tourneen mit Künstlern wie AC/DC, Andreas Gabalier, Alice Cooper und UB 40 sowie zahlreiche Veranstaltungen für die ganze Familie wie Disney on Ice, Harlem Globetrotters oder im Bereich Spoken Word & Literary Events Veranstaltungen wie das internationale Literaturfestival lit.COLOGNE, die Event-Reihe "An Evening with…" oder die neue Leseshow "Letters Live". Überdies verzeichnete die DEAG trotz des schlechten Wetters mit ihren starken eingeführten Marken einen guten Festival-Sommer mit Open-Air- und EDM-Events (Electronic Dance Music) wie NATURE ONE, Airbeat One, Ruhr-in-Love, Sion sous les étoiles oder auch Belladrum Tartan Heart, die trotz der äußeren Umstände wieder mehr als 800.000 Besucher zwischen Ende Juni und Anfang September begeistern werden.

Das zweite Halbjahr ist von einer hohen Veranstaltungsdichte geprägt. Die DEAG veranstaltet unter anderem Konzerte mit Craig David, Lenny Kravitz, James Blunt, Slipknot, Fontaines D.C. und Böhse Onkelz, neue Ausstellungen wie "Tim Burton's Labyrinth" und in Hamburg erstmals das neue Literaturfestival ELB.lit, auf der es Lesungen mit Stars der Literatur- und Unterhaltungsszene wie Frank Schätzing, Jean-Luc Bannalec oder Hape Kerkeling geben wird.

Detlef Kornett, Group CEO der DEAG: "Wir haben im ersten Halbjahr dem schwierigen Marktumfeld getrotzt. Leider hat das schlechte Wetter einige unserer Veranstaltungen getroffen, was sich auch in unseren Finanzkennzahlen niederschlägt. Wir sind für das zweite Halbjahr und das Gesamtjahr 2024 jedoch weiter zuversichtlich. Das zweite Halbjahr der DEAG wird wie erwartet stark, unser Event-Programm ist vielfältig und unser Veranstaltungskalender dicht getaktet. Besucher können sich auf hunderte großartige Veranstaltungen aller Genres und Größenordnungen freuen. Zudem investieren wir viel in Personal, in neue Technologien und unsere Plattformen, um die Customer Experience noch weiter zu verbessern und unseren Kunden erstklassiges Entertainment zu bieten. Wir erwarten im Gesamtjahr trotz der genannten Herausforderungen entsprechend weiter steigende Umsätze und ein EBITDA mindestens auf Vorjahresniveau."

Der vollständige Halbjahresbericht 2024 wird am 30. August im Laufe des Tages auf der Unternehmenswebsite im Bereich Investor Relations veröffentlicht.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 23 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland, Dänemark und Spanien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events.

1978 in Berlin gegründet, gehören heute die Bereiche Rock/Pop einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions, das Ticketing und Entertainment-Services zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment für alle Generationen sowie Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content.

Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für DEAG-eigenen und Dritt-Content umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe myticket .de , myticket.at , myticket.co.uk , gigantic.com und tickets.ie .

Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: 0049 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

