In diesem Video sprechen "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) und Lars Erichsen (Tradermacher) über die in kürze anstehende Zinsentscheidung der U.S. Notenbank und die Frage, welche Auswirkungen eine Zinssenkung auf die Märkte hat. Außerdem werden die neuesten Quartalszahlen von Nvidia unter die Lupe genommen und die Zukunftsaussichten des KI-Sektors beleuchtet. Ein weiteres Thema ist die Kritik von Hindenburg Research an Super Micro Computing und den Ausbau der Energieinfrastruktur als wichtigen Trend für die Zukunft.