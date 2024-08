The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.08.2024

ISIN Name

CA00547K1057 ADAMANT HOLDING INC.

CA05353D1033 AVANT BRANDS INC.

IE00B6YX5J02 SPDR BL.C.T.BD DLA

NO0013266700 NORL.H+C GRP 24/28 FLR 2

US83558L2043 SONOMA PHARMAC. DL-,0001

