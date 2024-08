Berlin - Die Bundesregierung hat ihre für nächste Woche geplante Klausur auf Schloss Meseberg offenbar in der Sommerpause abgesagt. Das berichtet die "Bild" (Freitagausgabe) unter Berufung auf Regierungskreise.



Die Absage wird mit Terminkonflikten begründet. Dem Bericht zufolge erklärten Regierungskreise, dass der Termin direkt nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen und kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg als schwierig angesehen wurde.



Ein Ersatztermin ist bislang nicht gefunden. "Kein Minister hat Lust auf Meseberg", sagte ein Regierungsmitglied der Zeitung mit Blick auf die vielen Ampel-Streitereien.



Traditionell trifft sich die Ampel-Regierung am Ende der Sommerpause zur Klausur im Gästehaus der Bundesregierung in Brandenburg. Die Klausur sollte bislang den Ministern Gelegenheit geben, sich am Rande des Programms ungezwungen auszutauschen.

