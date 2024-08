Berlin - Die Gewerkschaft der Polizei rechnet durch das neue Sicherheitspaket der Ampel mit einer Verbesserung der Gefahrenlage an den Bahnhöfen.



Der GdP-Vorsitzende für die Bundespolizei, Andreas Roßkopf, sagte der "Rheinischen Post" (Freitag): "Die Möglichkeiten, stichpunktartig und anlasslos kontrollieren zu können, sind ein wichtiges Instrument."



Insgesamt würden die geplanten Verschärfungen "die Kontrollen gerade an Bahnhöfen um ein Vielfaches erleichtern", ergänzte Roßkopf. "Das erhöht die Sicherheit."



Nun sei es wichtig, dass Bund und Länder "eng zusammenarbeiten und gemeinsam diese Dinge umsetzen", betonte der GdP-Vorsitzende. Die Gewerkschaft werde genau darauf achten, wie die Vorhaben in Gesetzesform gegossen würden.



Nach den Plänen der Ampel soll die Bundespolizei deutlich mehr Befugnisse erhalten.

© 2024 dts Nachrichtenagentur