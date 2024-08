Bei Salatgurken war die Produktivität im August, trotz günstiger Wachstumsbedingungen herabgesetzt, da erhöhte Pflanzenschutzmaßnahmen in den Beständen durchgeführt werden mussten. Infolge des begrenzten Angebots zogen die Preise deutlich an. Bildquelle: Pixabay Feuchtigkeit und Viruserkrankungen haben den Salatgurkenpflanzen in den vergangenen Wochen zu schaffen...

