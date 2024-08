DJ PTA-News: capsensixx AG: capsensixx (cpx) bestätigt Jahresprognose 2024 und steigert das EBITDA im 1. Halbjahr 2024 um 11,3%

Frankfurt am Main (pta/30.08.2024/07:00) - Die capsensixx Gruppe (cpx) verzeichnet im ersten Halbjahr 2024 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 4,1 Mio EUR im Konzern. Die Provisionserträge haben sich um 17,4% (brutto) bzw. 9,7% (netto) verbessert und belaufen sich auf insgesamt 15,7 Mio EUR Nettoprovisionseinnahmen. Dies verdeutlicht den stabilen Wachstumskurs in den Basis-Geschäftsfeldern der cpx. Der Anstieg der Nettoprovisionseinnahmen sowie das positive Finanzergebnis in Höhe von 0,3 Mio EUR führten zu einem 5,0% höheren Ergebnis vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr. Das EBITDA steigt im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 um 11,3% von 4,3 Mio EUR auf 4,8 Mio EUR.

Der allgemeine Verwaltungsaufwand ist um 7,5% bzw. um 0,8 Mio EUR angestiegen. Dies resultiert daraus, dass sich der Personalaufwand wegen des Ausbaus von Geschäftsaktivitäten in zukünftige Wachstumsfelder um 0,4 Mio EUR erhöht hat. cpx sieht sich in ihrer Organiationsstruktur für die weiteren Herausforderungen gut aufgestellt.

Das Ergebnis je Aktie (verwässert / unverwässert) steigt um 6,2% auf 0,48 EUR je Aktie (Vorjahr: 0,45 EUR je Aktie)

Zweite Jahreshälfte unter Prämisse weichender Unsicherheiten

Der Vorstand geht von einem saisonal bedingten moderaten dritten Quartal und anschließenden belebenden Marktimpulsen im vierten Quartal aus. PEH weist daraufhin, dass zuverlässige Prognosen für die weitere Geschäftsentwicklung in Anbetracht der nicht vorhersehbaren exogenen Einflussfaktoren dennoch nur eingeschränkt gemacht werden können.

