PTA-News: capsensixx AG: capsensixx AG verkauft 14,1% an der Oaklet GmbH an das bestehende Managementteam

capsensixx AG: capsensixx AG verkauft 14,1% an der Oaklet GmbH an das bestehende Managementteam

Frankfurt am Main (pta000/29.07.2025/15:15 UTC+2)

capsensixx AG stärkt unternehmerische Partnerschaft: Management erhöht Beteiligung an Oaklet GmbH

Die capsensixx AG wird 14,1% ihrer Anteile an der Oaklet GmbH in zwei Schritten an das bestehende Managementteam veräußern und damit ihrer Beteiligung von 67,8% auf 53,7% reduzieren. Die capsensixx AG bleibt mit einer Beteiligung von über 50 % weiterhin klarer Mehrheitsgesellschafter.

Das Management war bereits zuvor signifikant an der Gesellschaft beteiligt. Mit der nun erweiterten Beteiligung unterstreicht das Führungsteam sein langfristiges Engagement und seine Überzeugung vom Potenzial des Unternehmens. Die Transaktion ist Ausdruck einer gelebten Partnerschaft und schafft zusätzliche Impulse für beschleunigtes Wachstum, unternehmerische Eigenverantwortung und strategische Weiterentwicklung.

"Dass das Management seine Beteiligung deutlich erhöht, ist ein starkes Zeichen für das Vertrauen in die gemeinsame Vision. Wir stärken damit nicht nur die unternehmerische Führung, sondern schaffen auch die Grundlage für eine noch dynamischere Entwicklung der gesamten Gruppe", sagt Constantin Stürner, Vorstand der capsensixx AG.

Die capsensixx AG bleibt auch künftig als Mehrheitsgesellschafter aktiv und wird die Gesellschaft weiterhin mit ihrer Erfahrung, ihrem Netzwerk und den Synergien innerhalb der Gruppe unterstützen. Die Transaktion steht exemplarisch für das Verständnis von nachhaltiger Partnerschaft, unternehmerischer Verantwortung und gemeinsamem Wachstum.

Aussender: capsensixx AG Bettinastraße 57-59 60325 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Constantin Stürner Tel.: +49 69 247479930 E-Mail: C.Stuerner@peh.de Website: www.capsensixx.de ISIN(s): DE000A2G9M17 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate

