|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|APPLE INC
|US0378331005
|0,26 USD
|0,2233 EUR
|ARROW FINANCIAL CORPORATION
|US0427441029
|0,29 USD
|0,2491 EUR
|ASTEC INDUSTRIES INC
|US0462241011
|0,13 USD
|0,1116 EUR
|BANKWELL FINANCIAL GROUP INC
|US06654A1034
|0,2 USD
|0,1718 EUR
|BCB BANCORP INC
|US0552981039
|0,16 USD
|0,1374 EUR
|CAPSENSIXX AG
|DE000A2G9M17
|-
|0,34 EUR
|CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC
|US9467601053
|0,17 USD
|0,146 EUR
|EXELON CORPORATION
|US30161N1019
|0,4 USD
|0,3436 EUR
|FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES INC
|US3193901002
|0,29 USD
|0,2491 EUR
|FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC
|US32055Y2019
|0,47 USD
|0,4037 EUR
|H2O AMERICA
|US7843051043
|0,42 USD
|0,3607 EUR
|KINGSTONE COMPANIES INC
|US4967191051
|0,05 USD
|0,0429 EUR
|MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION
|US5771281012
|0,25 USD
|0,2147 EUR
|METROPOLITAN BANK HOLDING CORP
|US5917741044
|0,15 USD
|EUR
|SHORE BANCSHARES INC
|US8251071051
|0,12 USD
|0,103 EUR
|SOUND FINANCIAL BANCORP INC
|US83607A1007
|0,19 USD
|0,1632 EUR
|THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES T ...
|US8852131080
|0,1041 USD
|0,0894 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)