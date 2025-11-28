DJ PTA-News: capsensixx AG: EBITDA +6,2% in den ersten neun Monaten 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

capsensixx AG: EBITDA +6,2% in den ersten neun Monaten 2025

Frankfurt am Main (pta000/28.11.2025/07:15 UTC+1)

Die capsensixx konnte das Ergebnis vor Steuern in den ersten neun Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,0% auf 7,6 Mio. EUR steigern. Die Provisionserträge haben sich um 16,5% (brutto) bzw. 2,6% (netto) verbessert und belaufen sich auf insgesamt 25,0 Mio. Euro Nettoprovisionseinnahmen. Dies verdeutlicht den stabilen Wachstumskurs in den Basis-Geschäftsfeldern der cpx. Das EBITDA ist in den ersten neun Monaten 2025 (8,2 Mio. EUR) gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 (7,7 Mio. EUR) um 6,2% gestiegen.

Geschäftsaktivitäten

Der allgemeine Verwaltungsaufwand ist um 2,9% bzw. um 0,5 Mio. Euro angestiegen. Dies resultiert daraus, dass sich der Personalaufwand wegen des Ausbaus von Geschäftsaktivitäten in zukünftige Wachstumsfelder um 0,5 Mio. Euro erhöht hat. Die anderen Verwaltungsaufwendungen in Höhe von 6,8 Mio. Euro blieben im Vergleich zum Vorjahr mit ebenfalls 6,8 Mio. Euro nahezu unverändert.

Das Ergebnis je Aktie beträgt 1,01 Euro (Vorjahr: 0,78 Euro je Aktie).

Ausblick 4. Quartal 2025

Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 der capsensixx übertreffen die Plandaten und zeigen eine nachhaltig profitable operative Entwicklung. Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025 erwartet der Vorstand bei einem unveränderten Marktumfeld eine weitere Ergebnissteigerung.

Der vollständige 9-Monatsbericht 2025 steht auf der Internetseite unter https://www.capsensixx.de/berichte/ zur Verfügung.

