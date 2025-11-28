Anzeige
Freitag, 28.11.2025
Dow Jones News
28.11.2025 07:51 Uhr
171 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: capsensixx AG: EBITDA +6,2% in den ersten neun Monaten 2025

DJ PTA-News: capsensixx AG: EBITDA +6,2% in den ersten neun Monaten 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

capsensixx AG: EBITDA +6,2% in den ersten neun Monaten 2025

Frankfurt am Main (pta000/28.11.2025/07:15 UTC+1)

Die capsensixx konnte das Ergebnis vor Steuern in den ersten neun Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,0% auf 7,6 Mio. EUR steigern. Die Provisionserträge haben sich um 16,5% (brutto) bzw. 2,6% (netto) verbessert und belaufen sich auf insgesamt 25,0 Mio. Euro Nettoprovisionseinnahmen. Dies verdeutlicht den stabilen Wachstumskurs in den Basis-Geschäftsfeldern der cpx. Das EBITDA ist in den ersten neun Monaten 2025 (8,2 Mio. EUR) gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 (7,7 Mio. EUR) um 6,2% gestiegen.

Geschäftsaktivitäten

Der allgemeine Verwaltungsaufwand ist um 2,9% bzw. um 0,5 Mio. Euro angestiegen. Dies resultiert daraus, dass sich der Personalaufwand wegen des Ausbaus von Geschäftsaktivitäten in zukünftige Wachstumsfelder um 0,5 Mio. Euro erhöht hat. Die anderen Verwaltungsaufwendungen in Höhe von 6,8 Mio. Euro blieben im Vergleich zum Vorjahr mit ebenfalls 6,8 Mio. Euro nahezu unverändert.

Das Ergebnis je Aktie beträgt 1,01 Euro (Vorjahr: 0,78 Euro je Aktie).

Ausblick 4. Quartal 2025

Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 der capsensixx übertreffen die Plandaten und zeigen eine nachhaltig profitable operative Entwicklung. Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025 erwartet der Vorstand bei einem unveränderten Marktumfeld eine weitere Ergebnissteigerung.

Der vollständige 9-Monatsbericht 2025 steht auf der Internetseite unter https://www.capsensixx.de/berichte/ zur Verfügung.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      capsensixx AG 
           Bettinastraße 57-59 
           60325 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Constantin Stürner 
Tel.:         +49 69 247479930 
E-Mail:        C.Stuerner@peh.de 
Website:       www.capsensixx.de 
ISIN(s):       DE000A2G9M17 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764310500093 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2025 01:15 ET (06:15 GMT)

© 2025 Dow Jones News
