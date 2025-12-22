DJ PTA-PVR: capsensixx AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
capsensixx AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG
Frankfurt am Main (pta000/22.12.2025/12:43 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: capsensixx AG Legal Entity Identifier (LEI): 529900LYIH9JX5XUZL96 Straße, Hausnr: Bettinastraße 57-59 PLZ: 60325 Ort: Frankfurt am Main, Deutschland
2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Annahme des öffentlichen Aktienrückkaufangebotes
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Stephan Hornung Geburtsdatum: 17.08.1975 Juristische Person: Discover Capital GmbH Registrierter Sitz und Staat: Augsburg, Deutschland
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung 18.12.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 0,00 0,00 0,00 2.790.000 letzte 3,33 0,00 3,33 Mitteilung
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)
ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A2GM17 0 0 0,00 0,00 Summe: 0 0,00
b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00
b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder Instrumente in %, wenn 5% oder Summe in %, wenn 5% oder höher höher höher Stephan Hornung Discover Capital GmbH
9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: N/A
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %
10. Sonstige Informationen
Datum 22.12.2025
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: capsensixx AG Bettinastraße 57-59 60325 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Constantin Stürner Tel.: +49 69 247479930 E-Mail: C.Stuerner@peh.de Website: www.capsensixx.de ISIN(s): DE000A2G9M17 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate
[ source: https://www.pressetext.com/news/1766403780810 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
December 22, 2025 06:43 ET (11:43 GMT)