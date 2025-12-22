Anzeige
WKN: A2G9M1 | ISIN: DE000A2G9M17 | Ticker-Symbol: CPX
Frankfurt
22.12.25 | 09:30
20,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
CAPSENSIXX AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAPSENSIXX AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
20,00023,80014:18
Dow Jones News
22.12.2025 13:15 Uhr
198 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-PVR: capsensixx AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: capsensixx AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

capsensixx AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Frankfurt am Main (pta000/22.12.2025/12:43 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:             capsensixx AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 529900LYIH9JX5XUZL96 
Straße, Hausnr:        Bettinastraße 57-59 
PLZ:              60325 
Ort:              Frankfurt am Main, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Annahme des öffentlichen Aktienrückkaufangebotes

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Stephan Hornung Geburtsdatum: 17.08.1975 Juristische Person: Discover Capital GmbH Registrierter Sitz und Staat: Augsburg, Deutschland

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 18.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   0,00          0,00             0,00           2.790.000 
  letzte   3,33          0,00             3,33 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE000A2GM17  0             0               0,00          0,00 
  Summe:                        0                          0,00

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen    Stimmrechte in %, wenn 3% oder   Instrumente in %, wenn 5% oder   Summe in %, wenn 5% oder 
                  höher               höher              höher 
Stephan Hornung 
Discover Capital 
GmbH

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 22.12.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      capsensixx AG 
           Bettinastraße 57-59 
           60325 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Constantin Stürner 
Tel.:         +49 69 247479930 
E-Mail:        C.Stuerner@peh.de 
Website:       www.capsensixx.de 
ISIN(s):       DE000A2G9M17 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766403780810 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 06:43 ET (11:43 GMT)

© 2025 Dow Jones News
