DJ PTA-News: capsensixx AG: Ergebnis des Rückkaufprogramms für eigene Aktien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

capsensixx AG: Ergebnis des Rückkaufprogramms für eigene Aktien

Frankfurt am Main (pta000/18.12.2025/10:00 UTC+1)

capsensixx erwirbt im Rahmen ihres öffentlichen Aktienrückkaufangebots 103.373 eigene Aktien

Mit Mitteilung vom 01.12.2025 hatte die capsensixx AG den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms in einem Volumen von maximal bis zu 170.000 Aktien zu einem Kaufpreis von EUR 20,00 je capsensixx-Stückaktie bekannt gegeben. Die Angebotsunterlage wurde auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.capsensixx.de/ ad-hoc-mitteilungen-und-corporate-news/ sowie im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.

Die capsensixx AG hat im Rahmen des Aktienrückkaufs 103.373 Aktien der Gesellschaft erworben. Die Annahmeerklärungen wurden mit einer Quote von 100% berücksichtigt. Die Gesellschaft hält nun 103.373 eigene Aktien, dies entspricht ca. 3,71% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Der Kaufpreis für den Rückkauf der insgesamt 103.373 Aktien beläuft sich (angesichts des Angebotspreises von EUR 20,00 je Aktie) auf EUR 2,07 Mio. Der Kaufpreis wird voraussichtlich bis zum 19.12.2025 auf dem Konto der jeweiligen Depotbank bei der Clearstream zur Verfügung stehen. Die jeweilige Depotbank ist beauftragt, den Angebotspreis dem Konto gutzuschreiben, das in der schriftlichen Annahmeerklärung des jeweiligen capsensixx-Aktionärs genannt ist.

