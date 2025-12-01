DJ PTA-Adhoc: capsensixx AG: Aktienrückkaufprogramm für bis zu 170.000 Aktien zum Preis von EUR 20,00 beschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

capsensixx AG: Aktienrückkaufprogramm für bis zu 170.000 Aktien zum Preis von EUR 20,00 beschlossen

Frankfurt am Main (pta000/01.12.2025/09:50 UTC+1)

Der Vorstand der capsensixx AG (ISIN DE000A2G9M17) (die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausnutzung der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 08.08.2025 beschlossen, bis zu maximal 170.000 Stückaktien der Gesellschaft (dies entspricht bis zu rund 6,09% des Grundkapitals der Gesellschaft) zum Kaufpreis von EUR 20,00 je capsensixx-Stückaktie zurückzukaufen. Für die Verwendung der zurückgekauften Aktien kommen alle nach der Ermächtigung zulässigen Zwecke in Betracht.

Der durchschnittliche Schlusskurs für die Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse an den drei der Veröffentlichung des Kaufangebots vorangegangenen Handelstagen, also in der Zeit vom 26.11.2025 bis zum 28.11.2025 (jeweils einschließlich) betrug 20,00 Euro. Der festgelegte Angebotspreis von EUR 20,00 je capsensixx-Stückaktie entspricht damit den Vorgaben der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 08.08.2025. Das Rückkaufprogramm soll am 04.12.2025, 0:00 Uhr MEZ beginnen und am 15.12.2025, 24:00 Uhr MEZ enden.

Die Angebotsunterlage wird unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.capsensixx.de) unter der Rubrik "Investor Relations", Unterrubrik "Adhoc-Mitteilungen und Corporate News" (https://www.capsensixx.de/ ad-hoc-mitteilungen-und-corporate-news/) sowie anschließend im Bundesanzeiger (https://www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht werden.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: capsensixx AG Bettinastraße 57-59 60325 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Constantin Stürner Tel.: +49 69 247479930 E-Mail: C.Stuerner@peh.de Website: www.capsensixx.de ISIN(s): DE000A2G9M17 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764579000129 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 03:50 ET (08:50 GMT)