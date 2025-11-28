DJ PTA-News: PEH Wertpapier AG: Ergebnis je Aktie steigt in den ersten 9 Monaten 2025 um 13,1%

PEH Wertpapier AG: Ergebnis je Aktie steigt in den ersten 9 Monaten 2025 um 13,1%

Frankfurt am Main (pta000/28.11.2025/07:15 UTC+1)

PEH steigert Ergebnis je Aktie in den ersten 9 Monaten 2025 deutlich um 13,1%

Der PEH Konzern konnte in den ersten neun Monaten 2025 ein Ergebnis je Aktie von 2,42 Euro erwirtschaften, welches das Vorjahresergebnis je Aktie für den gleichen Zeitraum (2,14 Euro/Aktie) übertrifft.

Der Konzern erzielt per 30.09.2025 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 10,0 Mio. Euro (Vorjahr: 8,6 Mio. Euro). Die Provisionserträge sind um 14,5% (brutto) bzw. 4,7% (netto) auf insgesamt 30,9 Mio. Euro Nettoprovisionserträge gestiegen. Dies verdeutlicht den stabilen Wachstumskurs in den Basis-Geschäftsfeldern von PEH. Die positive Entwicklung beim Ergebnis vor Ertragssteuern mit einem Anstieg von 15,7% ist insbesondere auf die Steigerung der Nettoprovisionserträge zurückzuführen.

Investition in Wachstumsfelder

Der allgemeine Verwaltungsaufwand ist von Januar bis September 2025 um 0,7 Mio. Euro angestiegen, das entspricht einem Zuwachs von 3,3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hier hat sich der Personalaufwand um 4,5% (0,6 Mio. Euro) aufgrund der weiteren Transformation in zukünftige Wachstumsfelder auch in diesem Jahr erhöht. Zudem belasten die anderen Verwaltungsaufwendungen und der sonstige betriebliche Aufwand mit einem Anstieg um 1,4% (0,1 Mio. Euro).

Das Ergebnis je Aktie beträgt 2,42 Euro (Vorjahr: 2,14 Euro/Aktie).

Ausblick 4. Quartal

Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 der PEH übertreffen die Plandaten und zeigen eine sehr erfreuliche und nachhaltig profitable operative Entwicklung. Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025 erwartet der Vorstand bei einem unveränderten Marktumfeld eine weitere Ergebnissteigerung.

Der vollständige 9-Monatsbericht 2025 steht auf der Internetseite unter https://www.peh.de/berichte/ zur Verfügung.

Aussender: PEH Wertpapier AG Bettinastraße 57-59 60325 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Martin Stürner Tel.: +49 69 247479930 E-Mail: M.Stuerner@peh.de Website: www.peh.de

