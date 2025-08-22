DJ PTA-AFR: PEH Wertpapier AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
PEH Wertpapier AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Frankfurt am Main (pta000/22.08.2025/18:30 UTC+2) - PEH Wertpapier AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.peh.de/investor-relations/berichte/ Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025
