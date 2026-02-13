Anzeige
Freitag, 13.02.2026
Die Kommerzialisierung der räumlichen Intelligenz in Billionen-Märkten beginnt jetzt
WKN: 620140 | ISIN: DE0006201403 | Ticker-Symbol: PEH
Tradegate
13.02.26 | 15:18
29,800 Euro
+1,36 % +0,400
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
PEH WERTPAPIER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PEH WERTPAPIER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
29,20030,40020:56
29,20030,40017:37
Dow Jones News
13.02.2026 20:21 Uhr
237 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: PEH Wertpapier AG: Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out

DJ PTA-Adhoc: PEH Wertpapier AG: Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

PEH Wertpapier AG: Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out

Frankfurt am Main (pta000/13.02.2026/19:50 UTC+1)

PEH Wertpapier AG stellt förmliches Verlangen zur Durchführung eines verschmelzungsrechtlichen Squeeze-outs der Minderheitsaktionäre der capsensixx AG

Frankfurt am Main, 13.02.2026 - Die PEH Wertpapier AG (ISIN: DE0006201403) hat der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17) heute ein Verlangen gemäß -- 62 Abs. 1 und 5 UmwG in Verbindung mit ---- 327a ff. AktG mitgeteilt, wonach zwischen der PEH Wertpapier AG und der capsensixx AG ein Verschmelzungsvertrag abgeschlossen und die Hauptversammlung der capsensixx AG über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die PEH Wertpapier AG als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen soll (sog. verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out).

Die PEH Wertpapier AG hat der capsensixx AG mitgeteilt, dass sie nach Abzug der Anzahl der von der capsensixx AG gehaltenen 103.373 eigenen Aktien gemäß -- 62 Abs. 1 Satz 2 UmwG rund 92,83% am Grundkapital der capsensixx AG hält. Damit ist die PEH Wertpapier AG Hauptaktionärin der capsensixx AG im Sinne von -- 62 Abs. 5 UmwG in Verbindung mit -- 327a Abs. 1 AktG.

Die Höhe der angemessenen Barabfindung, die die PEH Wertpapier AG den übrigen Aktionären der capsensixx AG für die Übertragung der Aktien gewähren wird, wird die PEH Wertpapier AG zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.

Die capsensixx AG wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über den Zeitpunkt der Hauptversammlung, in der ein entsprechender Übertragungsbeschluss gefasst werden soll, informieren. Verhandlungen über einen Verschmelzungsvertrag zwischen der PEH Wertpapier AG und der capsensixx AG sollen aufgenommen werden.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      PEH Wertpapier AG 
           Bettinastraße 57-59 
           60325 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Martin Stürner 
Tel.:         +49 69 247479930 
E-Mail:        M.Stuerner@peh.de 
Website:       www.peh.de 
ISIN(s):       DE0006201403 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Tradegate BSX (Regulierter Markt); Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1771008600110 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 13:50 ET (18:50 GMT)

© 2026 Dow Jones News
