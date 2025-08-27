Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 27.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 620140 | ISIN: DE0006201403 | Ticker-Symbol: PEH
Tradegate
26.08.25 | 15:06
25,800 Euro
-3,01 % -0,800
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
PEH WERTPAPIER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PEH WERTPAPIER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
26,000-09:20
26,40026,80009:02
Dow Jones News
27.08.2025 08:33 Uhr
221 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: PEH Wertpapier AG: PEH steigert das EBITDA im 1. Halbjahr 2025 um 16,2%

DJ PTA-News: PEH Wertpapier AG: PEH steigert das EBITDA im 1. Halbjahr 2025 um 16,2%

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

PEH Wertpapier AG: PEH steigert das EBITDA im 1. Halbjahr 2025 um 16,2%

Frankfurt am Main (pta000/27.08.2025/08:00 UTC+2)

Die PEH Gruppe weist im ersten Halbjahr 2025 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 6,1 Mio. Euro im Konzern aus. Die Provisionserträge konnten um 13,4% (brutto) bzw. 6,3% (netto) auf insgesamt 20,2 Mio. Euro Nettoprovisionseinnahmen gesteigert werden. Dies verdeutlicht den stabilen Wachstumskurs in den Basis-Geschäftsfeldern der PEH. Der Anstieg der Nettoprovisionseinnahmen sowie das positive Finanzergebnis in Höhe von 0,2 Mio. Euro begründen im Wesentlichen die positive Entwicklung beim Ergebnis vor Ertragssteuern (+12,5%). Das EBITDA ist um 16,2% von 6,0 Mio. Euro im Vorjahr auf 6,9 Mio. Euro im aktuellen Geschäftsjahr gestiegen.

Der allgemeine Verwaltungsaufwand ist um 1,7% bzw. um 0,2 Mio. Euro angestiegen. Dies resultiert daraus, dass sich der Personalaufwand wegen des Ausbaus von Geschäftsaktivitäten in zukünftige Wachstumsfelder um 2,6% (0,2 Mio. Euro) erhöht hat. Die anderen Verwaltungsaufwendungen und der sonstige betriebliche Aufwand sind mit einem Anstieg um 0,2% nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr.

Das Ergebnis je Aktie (verwässert / unverwässert) steigt um 14,7% auf 1,56 EUR je Aktie (Vorjahr: 1,36 EUR je Aktie).

Zweite Jahreshälfte unter Prämisse weichender Unsicherheiten

Der Vorstand geht von einem saisonal bedingten moderaten dritten Quartal und anschließenden belebenden Marktimpulsen im vierten Quartal aus und bestätigt die Jahresprognose. PEH weist daraufhin, dass zuverlässige Prognosen für die weitere Geschäftsentwicklung in Anbetracht der nicht vorhersehbaren exogenen Einflussfaktoren dennoch nur eingeschränkt gemacht werden können.

Der vollständige Halbjahresbericht 2025 steht auf der Internetseite zur Verfügung: https://www.peh.de/ investor-relations/

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      PEH Wertpapier AG 
           Bettinastraße 57-59 
           60325 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Martin Stürner 
Tel.:         +49 69 247479930 
E-Mail:        M.Stuerner@peh.de 
Website:       www.peh.de 
ISIN(s):       DE0006201403 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756274400342 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.