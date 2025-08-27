DJ PTA-News: PEH Wertpapier AG: PEH steigert das EBITDA im 1. Halbjahr 2025 um 16,2%

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

PEH Wertpapier AG: PEH steigert das EBITDA im 1. Halbjahr 2025 um 16,2%

Frankfurt am Main (pta000/27.08.2025/08:00 UTC+2)

Die PEH Gruppe weist im ersten Halbjahr 2025 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 6,1 Mio. Euro im Konzern aus. Die Provisionserträge konnten um 13,4% (brutto) bzw. 6,3% (netto) auf insgesamt 20,2 Mio. Euro Nettoprovisionseinnahmen gesteigert werden. Dies verdeutlicht den stabilen Wachstumskurs in den Basis-Geschäftsfeldern der PEH. Der Anstieg der Nettoprovisionseinnahmen sowie das positive Finanzergebnis in Höhe von 0,2 Mio. Euro begründen im Wesentlichen die positive Entwicklung beim Ergebnis vor Ertragssteuern (+12,5%). Das EBITDA ist um 16,2% von 6,0 Mio. Euro im Vorjahr auf 6,9 Mio. Euro im aktuellen Geschäftsjahr gestiegen.

Der allgemeine Verwaltungsaufwand ist um 1,7% bzw. um 0,2 Mio. Euro angestiegen. Dies resultiert daraus, dass sich der Personalaufwand wegen des Ausbaus von Geschäftsaktivitäten in zukünftige Wachstumsfelder um 2,6% (0,2 Mio. Euro) erhöht hat. Die anderen Verwaltungsaufwendungen und der sonstige betriebliche Aufwand sind mit einem Anstieg um 0,2% nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr.

Das Ergebnis je Aktie (verwässert / unverwässert) steigt um 14,7% auf 1,56 EUR je Aktie (Vorjahr: 1,36 EUR je Aktie).

Zweite Jahreshälfte unter Prämisse weichender Unsicherheiten

Der Vorstand geht von einem saisonal bedingten moderaten dritten Quartal und anschließenden belebenden Marktimpulsen im vierten Quartal aus und bestätigt die Jahresprognose. PEH weist daraufhin, dass zuverlässige Prognosen für die weitere Geschäftsentwicklung in Anbetracht der nicht vorhersehbaren exogenen Einflussfaktoren dennoch nur eingeschränkt gemacht werden können.

Der vollständige Halbjahresbericht 2025 steht auf der Internetseite zur Verfügung: https://www.peh.de/ investor-relations/

