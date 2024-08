Das DAX-Unternehmen hat am Donnerstag einen weiteren wichtigen Fortschritt in der Entwicklungspipeline vermeldet. Demnach konnte Bayer den ersten Patienten in eine global angelegte Phase-3-Studie ("SOHO-2") mit einem großen Hoffnungsträger im Kampf gegen eine spezielle Form von Lungenkrebs einschließen.Konkret handelt es sich beim potenziellen Lungenkrebsmittel um die Substanz BAY2927088, die aus einer langjährigen strategischen Forschungsallianz von Bayer mit dem Broad Institute of MIT und Harvard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...