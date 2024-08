In Harsum im Landkreis Hildesheim ist die 100.000ste Photovoltaik-Anlage an das Netz des Netzbetreibers Avacon gegangen. Im Avacon-Netzgebiet wird mehr Strom aus erneuerbaren Energien eingespeist, als Haushalte und Unternehmen insgesamt an Strom verbrauchen. Der Netzbetreiber Avacon hat die 100.000ste Photovoltaik-Anlage an sein Netz angeschlossen. Die Solaranlage befindet sich Harsum im Landkreis Hildesheim auf dem Dach der Familie Pulvermüller und kann künftig bis zu 13,2 Kilowatt Solarstrom produzieren. ...

