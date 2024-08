Kinross Gold - KGC: Sollten Trader auf die Gold-Rallye aufspringen?

Erfolgreicher Startegiewechsel bei Kinross Gold

Die starke Saisonalität im September spricht für die kanadische Gold-Aktie!

Kinross Gold (KGC) - ISIN CA4969024047

Rückblick: Ein überzeugendes Plus von 74 Prozent in einem stabilen Aufwärtstrend sowie die starke saisonale Einflussfaktoren im September sind gute Gründe, sich die Kinross-Gold-Aktie genauer anzuschauen. Mit den letzten beiden Tageskerzen hat das Wertpapier einerseits Stärke gezeigt, andererseits ist erst beim Pivot-Hoch vom 20. August ein Widerstand in Sicht, sodass vieles für eine Trendfortsetzung spricht.

Kinross-Gold-Aktie: Chart vom 29.08.2024, Kürzel: KGC Kurs: 9.01 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wir fokussieren uns auf die starke letzte Tageskerze, die zusammen mit jenen vom Montag und Dienstag ein Breakout-Setup formiert. Beim Bruch der Widerstandslinie wäre der Weg zum zuvor genannten Pivot-Hoch frei.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte es unterhalb der gestrigen Kerze weitergehen, würden wir unser Setup neu überdenken und womöglich zu einem späteren Zeitpunkt versuchen in die Rallye bei dieser Gold-Aktie einzusteigen.

Meinung:

Am 24. Februar 2022 kaufte Kinross Gold den kanadischen Explorer Great Bear Resources für 1.4 Milliarden USD, was von den Aktionären stark kritisiert wurde. Zeitgleich begann der Krieg in der Ukraine, und durch US-Sanktionen verlor Kinross seine profitable Kupol-Mine in Sibirien. Die Goldmine wurde für nur 300 Millionen USD verkauft, ein Bruchteil ihres Wertes. Trotz dieser Krise reagierte das Management mit einem neuen Strategieplan: Die Chirano-Mine in Ghana wurde für 225 Mio. USD verkauft, und man konzentrierte sich darauf, die Tier 1 Minen Tasiast (Mauretanien) und Paracatu (Brasilien) zu optimieren, was sich letztlich auszahlte. Nach em Verlustjahr 2022 konnte Kinross Gold im Jahr 2023 wieder einen Gewinn vorweisen, sodass die Analysten von einem gelungenem Strategiewechsel sprecchen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 11.07 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 124.35 Mio. USD

Meine Meinung zu Kinross Gold ist bullisch.

Quellennachweis: https://investor-magazin.de/2428kinross-gold-top-performer-nach-gelungenem-turnaround/

Veröffentlichungsdatum: 30.08.2024

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Es liegt kein möglicher Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.