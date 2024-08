© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Der Tech-Titan steckt tief in der Krise und prüft Berichten zufolge eine Aufspaltung des Konzerns.Gerade einmal 3 Jahre ist es her, da fuhr Intel noch drei Mal so viel Umsatz ein wie ein gewisser Chip-Entwickler namens Nvidia. Heute könnte der Kontrast nicht größer sein. Während Nivida ein Rekordergebnis nach dem anderen einfährt, steckt Intel inmitten der schwierigsten Phase seiner 56-jährigen Geschichte. Das Management um CEO Pat Gelsinger erwägt Medienberichten zufolge nun drastische Maßnahmen, um das Ruder herumzureißen. Demnach prüft das Unternehmen gemeinsam mit den Investmentbanken Morgan Stanley und Goldman Sachs die Aufspaltung des Produktdesigns und der Fertigungsabteilung sowie …