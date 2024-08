Die Staige One AG hat eine weitere Kapitalerhöhung in diesem Jahr angekündigt, bei der ca. 1,4 Mio. Aktien (25% des Grundkapitals) zu einem Bezugspreis von EUR 2,00 pro Aktie ausgegeben werden, was einem Aufschlag von 17,6% auf den Schlusskurs des Vortages entspricht. Es wird erwartet, dass Großaktionäre, die ca. 71% des Kapitals des Unternehmens kontrollieren, teilnehmen werden, was ein starkes Vertrauen in die Zukunft von Staige zeigt. Das frische Kapital wird voraussichtlich das Wachstum und die Marktexpansion von Staige vorantreiben, insbesondere da das Unternehmen seine Märkte und die KI-gestützte Videotechnologie über den Amateurfußball hinaus diversifiziert. Das frische Kapital wird die finanzielle Position von Staige stärken und das Unternehmen wieder in die Gewinnzone bringen (mwb geschätzt). Darüber hinaus hält das Unternehmen an seinen GJ24-Zielen fest und will bis zum GJ26 die Gewinnschwelle erreichen. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 6,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Staige%20One%20AG





