Abschätzungen zum Ausgleich der Mehrkosten, dem sogenannten Wälzungsvolumen, und zu den konkreten Entlastungen bei einzelnen Netzbetreibern sind der Bonner Behörde zufolge ab Mitte Oktober möglich. Am 25. Oktober sollen die Übertragungsnetzbetreiber die Höhe des Strompreis-Aufschlags für besondere Netznutzung veröffentlichen, über den alle Stromverbraucher die Entlastungsbeträge refinanzieren sollen. In weiten Teilen Nord- und Nordostdeutschlands sind die Netzentgelte deutlich höher als in anderen Regionen Deutschlands, und auch innerhalb einiger Bundesländer wie zum Beispiel Bayern und Baden-Württemberg ...

