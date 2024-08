Frankfurt/Main - Der Dax hat am Freitag nach einem verhaltenen Start zum Mittag zugelegt. Gegen 12:30 wurde der deutsche Leitindex mit 18.950 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag.



Die größten Gewinne gab es am Mittag bei Papieren von Vonovia, Adidas und Eon. Die größten Abschläge gab es entgegen dem Trend bei Anteilscheinen von Zalando, SAP und Heidelberg Materials.



"Derzeit wirken insbesondere die Zinssenkungsfantasien für die kommende Sitzung im September kurstreibend", sagte Experte Andreas Lipkow anlässlich anstehender US-Preisdaten. "Dieses Momentum hat bereits in den vergangenen Handelswochen eine atemberaubende Kursrallye ausgelöst. Dieser Handelsmechanismus könnte heute zum Erreichen der runden Kursmarke von 19.000 Punkten im Dax führen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1080 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9025 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 79,94 US-Dollar, das waren 1,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

© 2024 dts Nachrichtenagentur