Optimistische Prognosen für das nächste Quartal

Die Porsche Automobil Aktie zeigte sich zuletzt stabil und konnte ihre Position im XETRA-Handel leicht verbessern. Am Vormittag stieg der Kurs geringfügig um 0,2 Prozent auf 40,82 EUR. Der Handelstag begann bei 40,75 EUR, während das Tageshoch bei 40,87 EUR lag. Insgesamt wechselten an diesem Tag 5.361 Aktien den Besitzer. In den letzten 52 Wochen markierte die Aktie am 10. April 2024 mit 52,32 EUR ihr Höchststand, was aktuell einem Abstand von 28,17 Prozent entspricht. Das Tief von 37,99 EUR wurde am 5. August 2024 erreicht. Die Dividende lag 2023 bei 2,56 EUR und wird voraussichtlich im kommenden Jahr unverändert bleiben. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn je Aktie von 15,68 EUR und sehen das mittlere Kursziel bei 55,00 EUR.

Analystenschätzungen

