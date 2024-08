Pressemitteilung der HÖRMANN Industries GmbH:

HÖRMANN Industries veröffentlicht Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2024

- Schwierige gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Investitionszurückhaltung belasten Geschäftsentwicklung in den Bereichen Automotive und Intralogistics, positive Entwicklung in den Bereichen Communication und Engineering hält an

- Umsatz sinkt auf 327,6 Mio. € (Vorjahr: 372,5 Mio. €), EBITDA auf 8,8 Mio. € (Vorjahr: 15,1 Mio. €) und EBIT auf 2,4 Mio. € (Vorjahr: 9,2 Mio. €)

- Positive Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2024 bestätigt

Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938325) hat heute ihre Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. In den ersten sechs Monaten sind die Umsatzerlöse der HÖRMANN Gruppe um 12,1 % auf 327,6 Mio. € gesunken (Vorjahr: 372,5 Mio. €). Der Rückgang resultierte im Wesentlichen aus den Geschäftsbereichen Automotive und Intralogistics, die von der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und der damit verbundenen Unsicherheit und Investitionszurückhaltung belastet wurden. Infolge des rückläufigen Umsatzes verringerten sich auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 15,1 Mio. € auf 8,8 Mio. € und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 9,2 Mio. € auf 2,4 Mio. €.

Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH: "Wir haben in den ersten sechs Monaten 2024 die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Investitionszurückhaltung ...

