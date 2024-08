In der Ausschreibung für Solaranlagen des ersten Segments zum Gebotstermin 1. Juli 2024 lag der durchschnittliche mengengewichtete Zuschlagswert bei 5,05 Cent pro Kilowattstunde. Im März waren es noch 5,11 Cent/kWh. Die Bundesnetzagentur hat die Ergebnisse der Ausschreibung für Solaranlagen des ersten Segments zum Gebotstermin 1. Juli 2024 bekanntgegeben. Bei den sogenannten Solaranlagen des ersten Segments handelt es sich um PV-Freiflächenanlagen und Photovoltaik-Anlagen, die auf, an oder in Bauwerken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...