Starke Performance dank positiver Branchenaussichten

Die Aktie von Nemetschek SE zeigte am Freitag deutliche Bewegung und notierte gegen 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 94,75 EUR, was einem Anstieg von 0,2 Prozent entspricht. Der Tageshöchstwert lag bei 95,45 EUR. Die positive Entwicklung wurde durch optimistische Jahresprognosen des US-Konkurrenten Autodesk beflügelt, der im nachbörslichen Handel über sechs Prozent zulegen konnte. Im zweiten Quartal übertraf Autodesk die Analystenschätzungen sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz, was insgesamt das Marktumfeld für Bausoftware-Anbieter aufhellte.

Analystenprognosen und bevorstehende Finanzergebnisse

Nemetschek SE befindet sich mit einem derzeitigen Kurs von 94,55 EUR lediglich 3,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 98,20 EUR, das am 06.06.2024 erreicht wurde. Das letzte Tief von 55,52 EUR markierte die Aktie am [...]

