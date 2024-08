Microsoft hat es vorgemacht, nun könnten der iPhone-Hersteller Apple und auch der Chipriese Nvidia nachziehen. Laut Medienberichten befinden sich beide US-Konzerne in Gesprächen, um in eine wichtige KI-Firma zu investieren. Sollte es dazu kommen, wäre dies ein starkes Signal. DER AKTIONÄR verrät, um welches Unternehmen es geht. Laut einem Bericht des Wall Street Journal wollen Apple und Nvidia in OpenAi investieren. DER AKTIONÄR-Leser wissen: Microsoft hat bereits mehrere Milliarden Dollar in die ...

