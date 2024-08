Die Zahlen für das zweite Quartal? Historisch stark, mal wieder. Der Ausblick auf den Rest des Jahres? Optimistisch. Das Management? Voller Tatendrang. Die nächste GPU-Generation? Ist auf dem Weg und verspricht Großes. Trotzdem fiel die Nvidia-Aktie am Donnerstag um 6,4 Prozent. Jetzt zugreifen oder besser noch warten?Der Nvidia-Kurs bröckelt weiter. Im vorbörslichen Handel am Freitag war die Aktie zunächst zwei Prozent im Plus, davon sind aktuell noch 0,7 Prozent übriggeblieben. Damit sieht es ...

