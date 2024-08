Kornelius Purps (antea): Allzweckwaffe Zinssenkungen? - Obacht!

30.08.2024 -

Allzweckreiniger sind eine tolle Sache. Ein einziges Mittelchen gegen alle möglichen Flecken und für strahlenden Glanz. An den Finanzmärkten gelten Leitzinssenkungen als Allzweckreiniger gegen alle möglichen Gefahren und für strahlende Kurse. Die vielleicht wichtigste Nachricht während der CONCLUSIO-Sommerpause kam von der Fed: Die erste Leitzinssenkung steht unmittelbar bevor. Von Zinssenkungen erhoffen sich die Anleger in nahezu sämtlichen Anlageklassen steigende Kurse. In der Theorie klappt das gut, aber wie wirkt der Allzweckreiniger in der Realität?

Vor einer Woche sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, die Zeit sei "reif für eine Anpassung der Geldpolitik". Damit steht einer ersten Leitzinssenkung auf dem nächsten Notenbanktreffen am 17./18. September eigentlich nichts mehr im Wege. Seit Ende der 1980er Jahre wird dies das siebte Mal sein, dass die Fed damit beginnen wird, den Leitzins von einem zwischenzeitlichen Höchststand aus zu reduzieren. Dabei gingen vier Zinssenkungsphasen mit Rezessionen einher, zwei Episoden in den 1990er Jahren sollten im Nachhinein eher als zinspolitische Feinjustierung charakterisiert werden.

(...)