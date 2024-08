Mitteilung der BOOSTER Precision Components GmbH:

BOOSTER Precision Components GmbH veröffentlicht Ergebnisse für die ersten sechs Monate 2024: Umsatz und Ergebnis unter den Erwartungen

- Umsatz in H1 2024 mit 88,3 Mio. EUR um 6,3 % unter Vorjahr(Q2 2024 vs. Q2 2023: -4,3 %)

- Rückläufiges EBITDA von 7,7 Mio. EUR in H1 2024 vs. 11,2 Mio. EUR in H1 2023(EBITDA bereinigt um einmalige Kosten für die Folgeemission der Anleihe: 8,3 Mio. EUR)

- Erfolgreiche Folgeemission der Anleihe in Höhe von 18 Mio. EUR

- Angepasste Gesamtjahresprognose

Die BOOSTER Precision Components GmbH (Anleihe; ISIN NO0012713520) hat heute die ungeprüften Konzernergebnisse für die ersten sechs Monate 2024 veröffentlicht.

H1 2024 beeinflusst durch geringer als erwartet ausgefallene Nachfrage, einmalige Beratungskosten und negative Währungseffekte

BOOSTER verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2024 eine unter den Erwartungen liegende Nachfrage, was im Einklang mit der derzeit gedämpften Branchenentwicklung steht und zu einem Umsatzrückgang ...

