Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum vierten Mal in dieser Woche zugelegt und damit auch die vierte Woche am Stück höher beendet. Allerdings büsste der Leitindex SMI gegen Handelsende einen Teil seiner Gewinne wieder ein. Der Absturz von Anfang August wurde dennoch nicht nur wettgemacht, vor dem Wochenende markierte der Leitindex SMI bei 12'483,57 gar ein neues Jahreshoch. Die am Nachmittag in den USA publizierten Konjunkturdaten ...

