The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.08.2024



ISIN Name

AU000000PAN4 PANORAMIC RES LTD

CA2477541049 DELTA 9 CANNABIS

GB00BF7J2535 TRIDENT ROY. PLC LS-,01

SE0009495559 CHORDATE MEDICAL HLG AB

US9307522097 WAITR HOLDINGS INC. NEW

XS2210013970 STON.PUB.19 20/25 FLR

