Aktueller Kursverlauf und Prognosen

Die Symrise-Aktie zeigt sich weiterhin stark und erreichte im XETRA-Handel zuletzt ein Plus von 0,7 Prozent, wodurch der Kurs auf 119,35 EUR kletterte. Dieser aktuelle Stand stellt ein 52-Wochen-Hoch dar, das zuvor am 30.08.2024 erreicht wurde. Der tägliche Handel verlief jedoch volatil, mit einem Tagestief bei 118,05 EUR. Analysten prognostizieren für dieses Jahr eine Dividende von 1,23 EUR je Aktie, gegenüber 1,10 EUR im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie liegt derzeit bei 116,89 EUR.

Jahresvergleich und Schlussfolgerungen

Im vergangenen Jahr hatte der Aktienkurs ein 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 10.10.2023 erreicht, was eine beträchtliche Erholung widerspiegelt. Analystenschätzungen zufolge dürfte der Gewinn je Aktie im Jahr 2024 bei 3,28 EUR liegen. Symrise plant die Veröffentlichung der Q4 2024-Ergebnisse am 05.03.2025, wobei die Zahlen für Q4 2025 am 11.03.2026 erwartet werden. Der stabile Kursverlauf und die positiven Aussichten scheinen das Vertrauen der Anleger in die Aktie zu stärken.

