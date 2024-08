Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Technologiedienstleistungs- und Beratungsunternehmen, gab heute die Ernennung von Srikumar Rao zum Global Head seiner Engineering Edge Business Line mit Wirkung zum 5. Oktober 2024 bekannt. Srikumar tritt die Nachfolge von Harmeet Chauhan an, der zurücktritt, um sich neuen Aufgaben außerhalb des Unternehmens zu widmen. Srikumar wird Srini Pallia unterstehen.

Srikumar ist seit 26 Jahren bei Wipro und hat sich mit dem Unternehmen weiterentwickelt. Er hatte verschiedene Führungspositionen inne. Zuletzt war er Chief Operating Officer (COO) von Wipro Engineering Edge (WEE) und Global Practice Head von Embedded Systems.

Seine Arbeit erstreckte sich auf mehrere Märkte, wobei er spezialisierte Ingenieurs-, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen (ER&D) an Kunden aus den Bereichen Software und Internet, Halbleiter, Automobil, Fertigung und Kommunikation verkaufte und bereitstellte.

In seiner neuen Position wird Srikumar die Ingenieurskompetenz von Wipro weiter ausbauen und stärken. Er wird außerdem für die Vision und Wachstumsstrategie von Wipros Geschäftsfeld ER&D Services verantwortlich sein, wobei er erstklassige KI-orientierte Produkte, Lösungen und Erfahrungen bereitstellt.

"Srikumars Werdegang vom Campus-Rekruten zu mehreren Führungspositionen bei Wipro macht ihn zum idealen Kandidaten für diese Aufgabe und ist ein Beweis für sein außergewöhnliches Engagement, seine technologische Expertise und seinen unübertroffen kundenorientierten Ansatz", sagte Srini Pallia, Chief Executive Officer und Managing Director von Wipro Limited. "Er hat bedeutend dazu beigetragen, wie Wipro Engineering Edge Projekte betreibt und liefert, was zu branchenführenden Punktzahlen bei der Kundenzufriedenheit (NPS) geführt hat. Dank seiner technologieorientierten Arbeitsweise und seiner strategischen Einsichten war er auch maßgeblich an der Sicherung von Großaufträgen in verschiedenen Branchen beteiligt."

"Ich möchte Harmeet für seine Führung in den letzten sechs Jahren bei der Leitung des ER&D-Geschäfts danken. Wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Bemühungen. Er wird seine Arbeit bis zum 4. Oktober 2024 fortsetzen und eng mit Srikumar zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten", fügte Srini Pallia hinzu.

Zu seiner Ernennung sagte Srikumar Rao: "Ich fühle mich privilegiert, die Gelegenheit zu erhalten, Wipros Geschäftsbereich Engineering Edge zu leiten, und ich freue mich darauf, unsere Marktpräsenz deutlich auszuweiten und zu stärken. Ich war über die Jahre hinweg Teil von Wipros unglaublicher Transformationsreise und freue mich sehr über die Möglichkeit, unsere Ambitionen zu verwirklichen und gleichzeitig den Wert zu maximieren, den wir unseren Kunden bieten."

Srikumar ist Mitglied des ER&D-Exekutivrats von NASSCOM. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Elektro- und Telekommunikationstechnik vom College of Engineering Pune und hat sein Postgraduiertenprogramm in Software Enterprise Management am IIM Bangalore abgeschlossen. Er wird in Bengaluru, Indien, stationiert sein.

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Beratung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert. Mit unserem holistischen Kompetenzportfolio in den Bereichen Consulting, Design, Engineering und Operations helfen wir unseren Kunden, ihre ambitionierten Ziele zu verwirklichen und zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Mit über 230.000 Beschäftigten und Geschäftspartnern in 65 Ländern lösen wir das Versprechen ein, unseren Kunden, Kollegen und Gemeinschaften zu helfen, in einer stetig evolvierenden Welt erfolgreich zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.wipro.com.

