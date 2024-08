Die Krise in der deutschen Immobilienbranche macht auch um Aroundtown keinen Bogen. Der Gewerbeimmobilien-Investor muss hohe Summen abschreiben, rutscht in die Verlustzone. Doch der Boden scheint nun gefunden. Aroundtown verdient als Gewerbeimmobilien-Investor sein Geld. In den zurückliegenden Jahren kämpfte der Konzern wie auch andere Immobilienunternehmen mit einem durch hohe Zinsen und Inflation schwieriger gewordenen Marktumfeld. Diese Zeit scheint nun aber dem Ende zuzugehen. Nach Angaben des ...

