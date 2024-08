Hamburg - Am 4. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV mit 4:1 gegen Preußen Münster gewonnen.



Die Hanseaten sorgten bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Robert Glatzel mit einem Doppelpack sowie Daniel Elfadli trafen zur deutlichen 3:0-Halbzeitführung. Nach fast einer gespielten Stunde gab Torge Paetow den Preußen nochmal Hoffnung auf eine Aufholjagd. Die Hamburger reagierten aber nur sechs Minuten später in Person von Moritz Heyer mit dem 4:1.



Mit dem Sieg springt der HSV in der Tabelle vorübergehend auf den vierten Platz. Münster bleibt auf Rang 15. Nach der Länderspielpause empfangen die Preußen den SC Paderborn, Hamburg den SSV Jahn Regensburg.



Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: SV Elversberg - SV Darmstadt 98 4:0, 1. FC Nürnberg - 1. FC Magdeburg 0:4.

