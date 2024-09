Erfurt - Seit 8 Uhr haben die Wahllokale in Sachsen und Thüringen für die dortigen Landtagswahlen geöffnet. Die Wahlgänge stehen unser ungewöhnlich großem bundesweiten Interesse, weil einerseits ein Rechtsruck hin zur AfD erwartet wird, andererseits mit dem "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) ein neuer Player aus dem Stand in Regierungsbeteiligung kommen könnte.



In Sachsen liegt die regierende CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer in den Umfragen mit etwa 30 bis 33 Prozent vorn und könnte ihr Ergebnis der letzten Wahl vor fünf Jahren (32,1 Prozent) sogar leicht steigern. Die AfD kommt in Sachsen in den Umfragen auf 30 bis 31 Prozent und dürfte damit im Vergleich zu 2019 und den damals erreichten 27,5 Prozent weiter zulegen, könnte aber auch noch stärkste Kraft werden. Das BSW wird in Sachsen bei 11 bis 15 Prozent gesehen. SPD (6 bis 7 Prozent) und Grüne (5 bis 6 Prozent) kommen wohl nur noch knapp über die 5-Prozent-Hürde, die Linke wird in den Umfragen bei 3 bis 4 Prozent gesehen und fliegt nach 20 Jahren vermutlich aus dem Landtag, die FDP ist gar nicht messbar.



Die amtierende Koalition aus CDU, Grünen und SPD könnte womöglich trotzdem mit knapper Mehrheit weitermachen, ansonsten könnte das BSW ins Spiel kommen. Michael Kretschmer jedenfalls kann sich gewisse Hoffnungen machen, im Amt zu bleiben.



In Thüringen dagegen liegt die AfD in den Umfragen bei 29 bis 30 Prozent und wird demnach wohl sicher stärkste Kraft. Weil niemand mit ihr koalieren will, wird besonders spannend, wer auf Platz zwei landet. In den Umfragen liegt die CDU mit Mario Voigt und 21 bis 23 Prozent vor dem BSW, das auf 17 bis 20 Prozent kommt. Überraschungen sind aber auch hier nicht ausgeschlossen.



Der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow jedenfalls dürfte große Schwierigkeiten haben, weiter im Amt zu bleiben oder gar die bisherige Minderheitsregierung mit SPD und Grünen fortzusetzen. Seine Linke kommt in den Umfragen nur noch auf 13 bis 14 Prozent, also weniger als halb so viel wie vor fünf Jahren (31,0 Prozent). Die SPD liegt in Thüringen bei 6 bis 7 Prozent und die Grünen drohen mit 3 bis 4 Prozent lauf Umfragen aus dem Landtag zu fliegen. Das gleiche Schicksal ereilt wohl die FDP, die auch in Thüringen kaum noch messbar ist.

