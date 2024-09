Gaza-Stadt - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im Gazastreifen sechs weitere Geiseln tot aufgefunden.



Die vier Männer und zwei Frauen seien wahrscheinlich erst getötet worden, nachdem man letzte Woche einen 52-Jährigen lebend aus dem Gazastreifen gerettet hatte, teilte die Armee am Sonntag mit.



Die sechs Körper seien aus einem Tunnel bei Rafah geborgen worden, nur etwa einen Kilometer entfernt von der Rettungsaktion letzte Woche.



Die Zahl der verbleibenden Geiseln im Gazastreifen ist damit von ursprünglich etwa 250 auf nunmehr wahrscheinlich 102 gesunken. Es ist unklar, wie viele davon noch am Leben sind.



Die Hamas hatte die Geiseln am 7. Oktober aus Israel verschleppt und gleichzeitig auch über eintausend Menschen ermordet. Seitdem tobt ein andauernder Vergeltungsschlag Israels mit vermutlich mehreren zehntausend Toten im Gazastreifen.

