Darmstadt - Torsten Lieberknecht ist nicht mehr Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98. Nach "interner Analyse und mehreren intensiven Gesprächen aller Beteiligten" habe der 51-Jährige darum gebeten, die Zusammenarbeit "zum Wohle des Vereins zu beenden", teilte der Klub am Sonntag mit. Dieser Bitte sei man nachgekommen.



Für den Erfolg des SV 98 sei es wichtig, "die hundertprozentige Energie und Überzeugung für den sportlichen Turnaround zu spüren", sagte Sportdirektor Paul Fernie. "Es spricht für Torsten, dass wir dies gemeinsam mit ihm sachlich diskutieren konnten und dabei zu diesem Ergebnis gekommen sind."



"Bis auf Weiteres" soll das bestehende Trainerteam um Darius Scholtysik und Ovid Hajou die Einheiten leiten. Über die Cheftrainer-Nachfolge werde man "zu gegebener Zeit" informieren, so der Verein weiter.



Der Bundesliga-Absteiger hatte einen katastrophalen Start in die neue Saison hingelegt. Nach vier Spielen stehen die Lilien mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Platz. Zuletzt verloren sie am Samstag mit 0:4 in Elversberg.

