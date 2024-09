Heidenheim - Im ersten Sonntagsspiel des zweiten Bundesliga-Spieltags hat der 1. FC Heidenheim 4:0 gegen den FC Augsburg gewonnen und damit vorerst die Tabellenführung übernommen.



Die Heidenheimer, die sich unter der Woche für die Gruppenphase der Conference League qualifizieren konnten, erwischten einen guten Start und gingen bereits nach knapp neun Minuten durch einen von Paul Wanner verwandelten Handelfmeter in Führung. In der 30. Minute legte dann Léo Scienza nach.



Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Überraschungsteam der Vorsaison am Drücker und erhöhte durch Tore von Adrian Beck (69. Minute) und Maximilian Breunig (73. Minute) weiter. Den klaren Sieg der Hausherren konnten die Augsburger nicht mehr verhindern.



Für Heidenheim geht es nach der Länderspielpause am 13. September beim BVB weiter, Augsburg ist zwei Tage später gegen St. Pauli gefordert.

