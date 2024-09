München - Zum Abschluss des zweiten Bundesliga-Spieltags hat der FC Bayern München 2:0 gegen den SC Freiburg gewonnen und ist damit auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt.



Harry Kane brachte die Münchener in der 38. Minute in Führung, was zu diesem Zeitpunkt auch vom Spielverlauf her verdient war. Nach dem Seitenwechsel legte Thomas Müller in seinem Rekordspiel nach. Dies war letztendlich auch die Vorentscheidung.



In der Tabelle steht derzeit nur Heidenheim besser da als der Rekordmeister, Freiburg ist Neunter. Für die Bayern geht es nach der Länderspielpause am 14. September bei Holstein Kiel weiter, die Breisgauer sind am gleichen Tag gegen den VfL Bochum gefordert.

© 2024 dts Nachrichtenagentur